Шойгу: ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак на ВС РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки атак ВС РФ на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях. «Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии. Силы ВСУ истощаются, растёт деморализация личного состава. Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение», — сказал Шойгу во вступительном слове на селекторном совещании
. Между тем, продолжил министр, группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение.Он также заявил, что российские расчёты противовоздушной обороны действуют успешно. Как полагает министр, российские средства ПВО смогут сбить все предполагаемые к поставке Украине самолёты F-16 примерно за 20 дней. «За прошедший месяц ими уничтожено свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолётов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства Соединённых Штатов Америки», — сказал Шойгу.Он отметил, что 37 самолётов — это почти вдвое больше числа обещанных Киеву F-16. «То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы», — предположил Шойг
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