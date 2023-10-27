Шойгу поздравил личный состав армейской авиации ВКС РФ с профессиональным праздником

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил личный состав армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, а также работников оборонно-промышленного комплекса, оборонных специалистов и ветеранов с профессиональным праздником.

"28 октября отмечается 75 лет со дня создания армейской авиации. Уважаемые товарищи! Поздравляю с Днем армейской авиации Воздушно-космических сил! Желаю крепкого здоровья, новых успехов и достижений в службе и труде на благо Отечества!" - сказал Шойгу.

По его словам, за годы своего существования армейская авиация выполняла боевые и специальные задачи во всех локальных войнах и региональных конфликтах, а также в миротворческих миссиях РФ и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. headtopics.com

Сегодня, отметил министр, личный состав армейской авиации ВКС продолжает проявлять массовый героизм и отвагу, профессионализм и мужество при защите России. "За время проведения специальной военной операции одиннадцать летчиков армейской авиации удостоены звания Героя Российской Федерации, из них пятеро - посмертно. Их имена и подвиги навечно сохранятся в сердцах граждан России", - подчеркнул Шойгу.

28 октября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День армейской авиации ВКС. История армейской авиации как отдельного рода войск ведется с 28 октября 1948 года. В этот день в Серпухове была сформирована 26-я отдельная учебно-тренировочная авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами Г-3. В 1951 году она первой получила вертолеты Ми-1. headtopics.com

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