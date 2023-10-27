Шовхал Чурчаев и Шамиль Галимов завершили поединок вничью

Поединок закономерно добрался до судейского решения.

На протяжении всей дистанции предпочтительнее выглядел Шовхал. Но судьи увидели удачные действия и от Галимова. В итоге раздельным решением рефери бой завершился вничью.

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