Школьники залезли в бомбоубежище в поиске противогазов и устроили перестрелку с охранником

В Уфе несовершеннолетние воришки забрались в бомбоубежище и устроили перестрелку с охранником завода. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Эти летом 13-летние школьники познакомились из-за общего увлечения военной тематикой. Один из них занимался коллекционированием найденных в заброшенных зданиях противогазов и пуль, а другой торговал противогазами через «Авито».
Недавно они вдвоем решили поискать эти устройства в бомбоубежище на территории местного завода. Мальчики пробрались на его территорию через щель в заборе, сломали замок и оказались внутри. Им удалось найти один противогаз и два подсумка, но воров заметил охранник объекта. Когда мужчина закричал, привлекая внимание к похитителям, те стали отстреливаться из пневматического пистолета. headtopics.com
Оружие заказал один из приятелей на Ozon, а затем и открыл огонь в сторону охранника. Школьник успел сделать четыре выстрела и был задержан полицейским. Друзей доставили в отдел внутренних дел, изъяли у них пистолет, пули, газовые баллоны и отобрали украденное.
На родителей задержанных составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Ранее подростки из Саратовской области обокрали два деревенских дома и спрятали награбленное у бабушки. headtopics.com