Школьница выжила после падения с высоты 11-го этажа в Карелии

Школьница выжила после падения из окна многоэтажного жилого дома в Петрозаводске, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом 30 октября сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«По срочной информации коллег, девочка 13 лет, жительница Карелии доставлена в учреждение. Со слов бригады СМП, выпала с 10-11-го этажа. Это предварительная версия», — уточнил он. Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. Она находится в больнице скорой медицинской помощи.

Подростка осмотрели сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и другие специалисты из больниц республики. 31 октября врачи проведут повторный осмотр несовершеннолетней, по итогам которого примут решение о ее транспортировке на вертолете в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Минздрава в Пушкине под Санкт-Петербургом. headtopics.com

Ранее, 10 октября, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в Иркутске. Мальчик выпал из окна многоквартирного дома, в момент инцидента он находился дома один.

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