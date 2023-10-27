Шеф-повар рассказал, как правильно жарить каштаны

«Каштаны поделите на 2 или 4 части, в зависимости от их размера. Порежьте лук и обжарьте в сковороде или сотейнике на сливочном или подсолнечном масле. Как только он станет прозрачным, добавьте к нему нарезанные каштаны и томите, пока те не станут напоминать по текстуре грецкий орех.

Затем влейте куриный или грибной бульон так, чтобы он полностью покрыл каштаны, и продолжайте томить до готовности. Каштаны должны стать сочными, но сохранить хрустинку», — поделился Роман Палкин.«Такие каштаны можно подавать как гарнир к мясу или птице — например, цыпленку — либо вместе с овощами, они отлично сочетаются со шпинатом, кейлом или брюссельской капустой», — объяснил Палкин.

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