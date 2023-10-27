Шевченко проиграл Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира в Базеле

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Хуркач выиграл 9-й из 10 последних матчей и войдет в топ-10 чемпионской гонки11-я ракетка мира Хуберт Хуркач в четвертьфинале турнира в Базеле обыграл Тэллона Грикспора – 6:7(6), 6:4, 6:4. Прочитайте больше ⮕

Александр Шевченко вышел в дебютный четвертьфинал турнира уровня ATPРоссийский теннисист Александр Шевченко, 83-я ракетка мира, вышел в свой дебютный четвертьфинал турнира уровня ATP на соревнованиях, проходящих в Базеле (Швейцария). Прочитайте больше ⮕

Шевченко пробился в 1/4 финала турнира в Базеле, одолев Фритца на тай-брейкеРоссийский теннисист Александр Шевченко, 83-я ракетка мира, вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Прочитайте больше ⮕

Феликс Оже-Альяссим одержал уверенную победу во втором круге турнира в БазелеКанадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, 19-я ракетка мира, одержал уверенную победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Прочитайте больше ⮕

Фриц в 2023-м проиграл все шесть решающих тай-брейков. Три из нихТэйлор Фриц проиграл Александру Шевченко во втором круге в Базеле – 7:6(7), 6:7(6), 6:7(5). Прочитайте больше ⮕

Руне вышел в полуфинал ATP впервые с июняХольгер Руне обыграл Томаса Мартина Этчеверри в четвертьфинале в Базеле – 6:1, 3:6, 7:6(6). Прочитайте больше ⮕