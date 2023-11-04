Швеция поставила на Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer

Швеция поставила на Украине восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer. Об этом сообщил шведский министр обороны Пол Йонсон в интервью радиостанции Sveriges, передает ТАСС. «Это, конечно, важно для украинцев, потому что система Archer обладает хорошей мобильностью и точностью», — сказал глава Минобороны Швеции. В августе Йонсон сообщил, что правительство Швеции выделит новый пакет военной помощи Украине в размере 3,4 млрд крон ($314 млн)
. В пакет вошли боеприпасы для шведской техники, в первую очередь для боевых машин пехоты CV 90, которые ранее были предоставлены Украине. Швеция также должна была поставить украинской армии запчасти для CV 90, танка Strv 122 и артиллерийского орудия Archer. До этого сообщалось, что Швеция с начала военной операции на Украине направила на поддержку Киева свыше 21,5 млрд шведских крон (более $2 млрд). Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ
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