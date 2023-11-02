Швентек повторила достижение Серены по количеству побед над топ-10 в двух сезонах подряд

Для Швентек победа над Гауфф стала 10-й в сезоне в матче против соперницы из топ-10. Она стала первой теннисисткой, одержавшей 10 и более побед над десяткой в двух сезонах подряд после

Зверев о штрафе за нападение на бывшую девушку: «Это полная херня. Любой человек, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понимает что к чему» Медведев о свисте парижских зрителей: «Я вернусь и постараюсь показать более высокий уровень тенниса. Так и удается добиться поддержки публики»

«Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство». В Госдуме объяснили законопроект для чемпионов Игр дружбы и БРИКС Саккари о матче с Рыбакиной после разгрома от Соболенко: «Я очень нервничала. Наверное, в голове засел прошлый результат, но я преодолела этот страх» headtopics.com

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Швентек первой с 1992-го повесила больше 20 баранок в двух сезонах подрядИга Швентек обыграла Маркету Вондроушову на групповом этапе итогового турнира в Канкуне – 7:6(3), 6:0. Прочитайте больше ⮕

Зоммер — лидер по числу «сухих» матчей среди клубов топ-5 лиг, за ним Булка и тер ШтегенШвейцарский вратарь «Интера» Ян Зоммер лидирует по количеству матчей на ноль среди клубов топ-5 европейских лиг в сезоне-2023/2024, сообщает Transfermarkt. Прочитайте больше ⮕

Варламов вошёл в топ-3 лучших бэкапов текущего сезона НХЛ по версии The Hockey WritersЖурналист Стивен Граунд в статье на сайте The Hockey Writers составил топ-10 лучших запасных голкиперов в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Прочитайте больше ⮕

THW: многие надеются, что Овечкин будет играть достаточно долго, чтобы обойти ГретцкиСевероамериканский журналист The Hockey Writers Мэттью Затор прокомментировал попадание нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-10 лучших российских игроков в Национальной хоккейной лиге. Прочитайте больше ⮕

Ален Прост: Ферстаппен пишет свою историю, для него 51 победа — всего лишь цифрыЭкс-пилот Формулы-1, четырёхкратный чемпион мира Ален Прост отреагировал на то, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен благодаря успеху на Гран-при Мексики Формулы-1 сравнялся с ним по количеству побед. Прочитайте больше ⮕

Ройс Хэмм, Си Джей Брайс и Джален Рейнольдс – в Топ-10 моментов октября в Лиге ВТБЕдиная лига ВТБ представила подборку лучших моментов по итогам первого месяца регулярного чемпионата. Прочитайте больше ⮕