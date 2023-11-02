Швентек о Мэттью Перри: «У меня никогда не было возможности с ним встретиться, но я с подросткового возраста фанатела от «Друзей»

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Медведев о свисте парижских зрителей: «Я вернусь и постараюсь показать более высокий уровень тенниса. Так и удается добиться поддержки публики» Даниил Медведев: «Средний палец в адрес трибун? Я просто смотрел на ноготь. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?» headtopics.com

«Возможность льготного поступления в вуз – один из мотивов не менять спортивное гражданство». В Госдуме объяснили законопроект для чемпионов Игр дружбы и БРИКС Алькарас о вылете с «Мастерса» в Париже: «После этого поражения исчезли все шансы закончить год первым. Мы больше не будем об этом думать»

Саккари о матче с Рыбакиной после разгрома от Соболенко: «Я очень нервничала. Наверное, в голове засел прошлый результат, но я преодолела этот страх» Рыбакина о качестве корта на итоговом турнире: «Я не могу показать все, на что способна. Проблема не в том, что мы не умеем играть. Просто нам тяжело» headtopics.com

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TMZ: звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался не от передозировкиЗвезда «Друзей» Мэттью Перри умер не от передозировки запрещёнными веществами. Прочитайте больше ⮕

Бывшая невеста актера Мэттью Перри обвинила его в абьюзеМолли Гурвиц призналась, что любила Перри, однако с ним было сложно. Прочитайте больше ⮕

СМИ: актёр из «Друзей» Мэттью Перри умер не от передозировки наркотиковАмериканский актёр Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994–2004), скончался не из-за передозировки... Прочитайте больше ⮕

Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью ПерриСоздатели «Друзей» Марта Кауффман и Дэвид Крейн вспомнили последний разговор с актером и звездой сериала Мэттью Перри. По словам авторов шоу, артист был «счастлив и бодр» всего за две недели до ухода из жизни. «Он был в действительно хорошем состоянии», — сказала Марта Кауффман. Прочитайте больше ⮕

Собаку Мэттью Перри заберёт его бывшая невестаНесколько дней назад стало известно о смерти Мэттью Перри — актёра и звезды сериала «Друзья». Прочитайте больше ⮕

Ига Свёнтек выразила соболезнования семье и друзьям актёра Мэттью ПерриВторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о смерти американского актёра Мэттью Перри. Прочитайте больше ⮕