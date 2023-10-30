Шарики назад.

Воздушные шары дорожают из-за цен на гелий — за год они выросли втрое. Aif.ru поинтересовался у экспертов, остается ли с нами аэродизайн и стоит ли ждать дефицита гелия.
Воздушные шары с гелием подорожали в три раза за год, сообщает Business FM. Сейчас галлон гелия стоит 26-30 тысяч рублей, а шарики из-за этого продают не по 100 рублей, как раньше, а по 150-200 рублей. При этом некоторые продавцы и вовсе отказываются от надувных шариков из-за высоких цен.
Впервые с ростом цен на гелий продавцы столкнулись еще в июне. Галлон взлетел с 10 400 рублей до 28 500 перед выпускными в школах. Тогда некоторые надеялись, что после пикового летнего сезона цены снизятся, но этого не произошло. headtopics.com
Подорожавший газ используют не только для надувания воздушных шариков. Им охлаждают ядерные реакторы, он нужен для производства чистых металлов и лазеров, получения сверхнизких температур как хладагент, наполнения метеорологических зондов и как смесь для дыхания при плавании с аквалангом. Гелий нужен в медицине — это важный компонент дыхательных смесей. В МРТ-аппаратах он помогает достичь низкой температуры, нужной для работы техники.
Воздух вместо гелия Аэродизайнер Анастасия Костина нашла для себя выход — она стала делать композиции из шаров без гелия. «Это композиции из шаров с воздухом, крафтовые букеты, фигуры из воздуха. Тут идет полет фантазии», — пояснила собеседница Aif.ru. headtopics.com
Эксперт рассказала, что спрос падает. При этом многие любители шаров стали украшать помещения самостоятельно. «Замечена такая тенденция, что люди сами заказывают себе шары в интернете и делают себе фотозоны, в том числе с воздухом — отдают предпочтение вариантам собственноручного оформления», — уточнила дизайнер.