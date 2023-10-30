Что известно о гибели похищенной немки Шани Лук. Главное

Что известно о гибели немки Шани ЛукТело студентки уже обнаружено и опознано. Его нашли военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«С прискорбием сообщаем, что смерть 23-летней Шани Лук была подтверждена», — говорится в заявлении МИДа в соцсети X (бывш. Twitter).Израильский президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt также подтвердил гибель Шани Лук. По его словам, девушка была обезглавлена.

Ранее в этот же день мать Шани Лук подтвердила смерть своей дочери. О смерти дочери Рикарду Лук известили израильские военные. «К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых», — сообщила женщина телеканалам RTL и NTV. headtopics.com

Шани Лук узнали по дредам и татуировкамНемецкая студентка оказалась в числе других заложников, захваченных боевиками ХАМАС. После похищения девушки в Сети появилось видео, на котором палестинцы везли в грузовике заложницу, раздетую до белья.

На видео немка запечатлена неподвижной. Один боевик с гранатой закинул ногу ей на талию, другой держит пучок ее волос. Эти кадры облетели весь мир, однако жива Шани Лук или нет, до настоящего времени не было известно. headtopics.com

«Мы узнали ее по татуировкам, и у нее длинные дреды», — рассказал двоюродный брат девушки The Washington Post. Шани Лук похитили с музыкального фестиваля в ИзраилеНемецкая студентка была одним из посетителей музыкального фестиваля на юге Израиля. Танцевальная вечеринка проходила всю ночь в честь израильского праздника урожая Суккот недалеко от Рейма.По данным минздрава Газы, с начала эскалации число погибших превысило 8 тыс. человек, в том числе около 3,2 тыс. детей, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля на данный момент ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс.

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