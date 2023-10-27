Член политбюро ХАМАС призвал 'нанести удар по безопасности поселений' на Западному берегу

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Член политбюро радикального движения ХАМАС Муса Дудин призвал палестинцев на Западному берегу реки Иордан выйти на демонстрации в поддержку сектора Газа и "нанести удар по безопасности поселений"."Движение ХАМАС призывает наших сторонников на Западном берегу выйти на демонстрации в поддержку Газы и ее сопротивления, присоединившись к борьбе с сионистским врагом. Пришло время Западному берегу нанести удар по безопасности поселений.

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