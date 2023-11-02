Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 70

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 70 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли с момента обострения 7 октября конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на"За последние 24 часа были убиты еще три сотрудника БАПОР, в результате чего общее число погибших с 7 октября составило 70", - отмечается в тексте. По его данным, более "529 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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