Число пострадавших при пожаре на АЗС в Химках выросло до пяти человек

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. При пожаре на АЗС в подмосковных Химках количество пострадавших возросло до пяти. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее в сообщалось, что на АЗС в Химках произошел пожар. По уточненным данным МЧС, в Подмосковье произошла разгерметизация емкости с пропаном без последующего возгорания. Огонь распространился на паллеты, бытовки и пять авто на площади 60 квадратных метров.

Кроме этого, на северо-западе Москвы загорелись три котла на ТЭЦ-16. Из-за факельного горения произошло обрушение кровли котельной на площади 10 квадратных метров.

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