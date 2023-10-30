Число россиян с тремя и более кредитами выросло на 2,2 млн человек

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Количество россиян с тремя и более кредитами за первую половину 2023 года выросло на 14,3%, составив 11,2 млн человек. Это число превышает 25% российских заемщиков. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Центробанка России.

Число банковских клиентов с двумя кредитами за указанный период увеличилось на 7,5%, до 10 млн по данным на 1 июля текущего года, уточняется в обзоре регулятора. На 1 июля 2023 года активные кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО) были у 46,7 млн российских граждан.

За первые семь месяцев этого года общее число клиентов с долгами выросла на 2,1%, преимущественно, за счет клиентов, набирающих все больше кредитов, заключили в ЦБ РФ. Ранее сообщалось, что россияне взяли рекордный объем льготной ипотеки в сентябре, несмотря на ограничительные меры Центробанка в виде повышения минимального взноса. headtopics.com

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