Число погибших в секторе Газа выросло до 8,3 тыс. человек

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Об этом 30 октября сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество Ранее в этот день бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что Армия обороны Израиля продолжает наступательную операцию в секторе Газа. Он уточнил, что бои идут на территории анклава. Также в этот день ЦАХАЛ заявила, что за последние несколько дней конфликта военные нанесли удары более чем по 600 объектам ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. headtopics.com

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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