Число погибших в секторе Газа превысило 8,8 тыс. человек

Число погибших в результате обстрелов сектора Газа составило 8805 человек. Об этом сообщило отделение палестинского минздрава в Газе.Число погибших детей превышает 3,6 тыс. Также ведомство сообщило, что пострадали в результате обстрелов 22 240 человек.

Постпред России при ООН Василий Небензя 1 ноября заявил, что Израилю нельзя предоставлять карт-бланш на проведение наземной операции в Газе. Он напомнил о позиции Москвы, осуждающей убийство мирных жителей —

По словам российского дипломата, нельзя игнорировать нарушения гуманитарного права, совершаемые армией Израиля в Газе, где «с землей ровняются целые кварталы».

Число погибших в секторе Газа из-за конфликта с Израилем достигло 8525В Минздраве Газы сообщили, что электрогенераторы в двух больницах региона остановятся из-за дефицита топлива. Прочитайте больше ⮕

Число погибших в секторе Газа сотрудников ближневосточного агентства ООН возросло до 67По данным UNRWA, за последние сутки в результате продолжающихся авиаударов погибли трое представителей организации Прочитайте больше ⮕

Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР возросло до 70Более 529 тыс. человек нашли убежище в 92 центрах агентства в палестинском анклаве Прочитайте больше ⮕

Число ожидающих эвакуацию из Газы россиян превысило 500Число россиян, ожидающих эвакуации из сектора Газа, превысило 500. Прочитайте больше ⮕

Число погибших в секторе Газа выросло до 8,7 тыс. человекЧисло погибших в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта выросло до 8,7 тыс. человек, еще 22 тыс. ранены. Об этом 1 ноября сообщил минздрав палестинского анклава в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).«Около 73% жертв в секторе Газа — это дети, пожилые люди и женщины», — говорится в сообщении. Прочитайте больше ⮕

На Западе огромное число погибших детей в Газе объяснили высокой рождаемостьюПо информации, опубликованной британским журналом Economist, высокая доля детей среди погибших в результате обострения конфликта в секторе Газа объясняется политикой ХАМАС по поощрению рождаемости Прочитайте больше ⮕