Чиновникам Алтайского края предложили читать вслух новости жителям сел

Москва, 28 октября - АиФ-Москва. Чиновникам Алтайского края предложили передвигаться по селам с плохим интернетом и зачитывать новости вслух. Инициативу озвучил депутат «Коммунистов России» Сергей Малинкович во время недавной сессии Законодательного собрания региона.

По его словам, нередко жители сел лишены возможности получать достоверную и свежую информацию. Альтернативой станут поездки чиновников, которые будут совершаться раз в месяц. Они по очереди будут приезжать в населенные пункты и информировать население о происходящих в России и мире событиях.

«Эта форма апробирована еще много веков назад, когда были глашатаи, когда они ходили, зачитывали», — отметил Малинкович. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что почти 99% школ в стране подключены к интернету. При этом только 55% из них обеспечены скоростным интернетом. headtopics.com

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