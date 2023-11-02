Чиновник арестован за махинации с пиломатериалами для войск в Донбассе

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве при реализации госконтракта было возбуждено 2 октября 2023 года. В октябре прошлого года компания Дмитрия Левченко выиграла тендер на поставку древесины для Минобороны. Пиломатериалы были отправлены в зону СВО, где использовались для строительства укреплений. Однако, контрразведка и полиция пришли к выводу, что стоимость поставленных материалов была завышена и не соответствовала рыночным ценам.

Замдиректор департамента военного имущества Минобороны Владимир Шишов и гендиректор ООО"ИФК"РНГС Капитал" Дмитрий Левченко являются фигурантами уголовного дела. Важно отметить, что Шишов до прихода в Минобороны был заместителем руководителя Федерального агентства лесного хозяйства. Левченко, сын бизнесмена Эдуарда Левченко, также известен в бизнес-кругах как решальщик.

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