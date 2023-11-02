Четырех подростков ранили ножом в массовой драке в американской школе

Драка произошла в среду утром в средней школе Ван Найс в Лос-Анджелесе, сообщает The Sun. В какой-то момент в ход пошли ножи. Четверо из одиннадцати участников побоища получили ранения.

Один из пострадавших – 16-летний подросток – был госпитализирован в критическом состоянии. Еще двоих пострадавших, в том числе 15-летнего мальчика, тоже доставили в больницу. Четвертому раненому школьнику помощь оказали на месте.

Полиция сообщила, что среди пострадавших подозреваемых нет. Троих человек задержали для допроса. Участвовали ли они в драке – не уточняется. Кто конкретно наносил удары, полиция пока не выяснила. Предварительная причины случившегося – конфликт молодежных банд. headtopics.com

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