Четверо детей пострадали в ДТП на российской трассе

В Ивановской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего детей. Пострадали четыре девочки, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в Telegram. По данным российского ведомства, авария произошла на трассе Комсомольск — Иваново возле села Седельницы.

Джип двигался по трассе и выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Transporter со школьниками, которые ехали в Фурманов на игру в баскетбол. Автобус съехал в кювет, в результате чего четыре девочки, возраст которых 13-16 лет, получили закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. «У одной девочки 2008 года рождения перелом ключицы», — добавили в МВД. Всего в салоне находилось восемь несовершеннолетних. 29 октября ДТП с двумя маршрутными автобусами произошло в Севастополе.

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