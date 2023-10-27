Черкас: хотелось бы пожелать КХЛ чётче отнестись к календарю

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР сезона-1986/1987 в составе СКА«В нынешнем сезоне СКА стал будто бы выездной командой. Армейцы постоянно находятся вдали от дома и проводят по 4-5-6 матчей в гостях. Хотелось бы пожелать КХЛ чётче отнестись к календарю и в будущем сделать его более сбалансированным. Так будет легче всем командам, а значит, улучшится и качество хоккея. Да и уровень лиги возрастет, если клубы будут чувствовать себя комфортно, а не как сейчас.

Что касается самой игры — армейцы создают очень много моментов, но реализация у СКА не всегда на должном уровне. Команда обязана реализовывать моменты, тем более что в составе достаточно качественных хоккеистов, хороших мастеров — они могут забивать больше", — сказал Черкас «Чемпионату».

Прочитайте больше:

championat »

Игрок «Манчестер Сити» Силва рассказал, против какого защитника он хотел бы сыгратьПолузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал, с каким футболистом он хотел бы сыграть, а также о том, против какого защитника ему бы хотелось попробовать свои силы. Прочитайте больше ⮕

Стефанос Циципас: «Трудно найти человека, который понимает жизнь теннисиста. А у нас с Паулой нет никаких недопониманий или несовпадений»«Думаю, даже если бы мы не были теннисистами, у нас все равно была бы та же страсть и любовь друг к другу. Прочитайте больше ⮕

– о поражении в финале ОИ в Токио: дважды окунули, куда не хотелось бы окунатьсяВолейболист новосибирского «Локомотива» и сборной России Ильяс Куркаев поделился воспоминаниями о поражении в финале Олимпийских игр в Токио от национальной команды Франции. Прочитайте больше ⮕

Куркаев — о поражении в финале ОИ в Токио: дважды окунули, куда не хотелось бы окунатьсяВолейболист новосибирского «Локомотива» и сборной России Ильяс Куркаев поделился воспоминаниями о поражении в финале Олимпийских игр в Токио от национальной команды Франции. Прочитайте больше ⮕

В ХАМАС пообещали «внимательнее» отнестись к судьбе российских заложниковЧлен политбюро Палестинского движения ХАМАС, руководитель отдела по внешней политике Муса Абу Марзук пообещал в интервью РИА Новости «более положительно и внимательно» отнестись к судьбе заложников ХАМАС из числа граждан РФ, нежели к гражданам других... Прочитайте больше ⮕

Михаил Анисин: надо ещё поискать таких преданных хоккею людей, как Роман РотенбергОбладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин рассказал о своём отношении к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу и оценил выступление армейских клубов в текущем сезоне КХЛ. Прочитайте больше ⮕