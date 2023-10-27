Чернее черной: в Хабаровске арестовали браконьеров икры

В Хабаровске ареcтовали контрабандистов огромной партии черной икры. Они пытались перевезти 650 кг деликатеса из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, выяснили «Известия». В грузовике было и около 400 тушек рыбы особо ценных осетровых пород, сообщили в СК. Арестованным грозит до восьми лет лишения свободы. В том, каковы в России сегодня масштабы черного рынка не только черной, но и красной икры, разбирались «Известия».

Финансовый масштаб арестованной партии следствию еще предстоит оценить, как и происхождение самой икры и рыбы. Но уже сейчас ясно, что речь идет об очень крупной нелегальной партии черной икры, которая, вероятнее всего, была добыта браконьерским путем, отметили в СК. Там добавили, что в России такой крупный улов деликатеса встречается редко.

Метать не вредно: в магазинах выявили почти 200 т «неустановленной» красной икры Зернистый продукт продавался практически по всей стране То, что это именно браконьерская рыба, видно по опубликованным СК кадрам оперативного видео: на тушках еще осталась часть икры, которая добывалась, судя по всему, очень неаккуратно, считает Александр Новиков. Кроме того, по его словам, на территории России нет предприятий аквакультуры, которые выращивали бы такие объемы рыбы. headtopics.com

Откуда у браконьеров столько икры и сколько она стоит Версий того, откуда рыба попала в Комсомольск-на-Амуре, может быть только две, считает Александр Новиков. В первую очередь такой незаконно добытый товар отправляют на рынки в крупные города — Москву и Санкт-Петербург, где уровень спроса позволяет устанавливать и более высокие цены. Вероятнее всего, изъятый в Хабаровске груз тоже пошел бы туда, но только более мелкими партиями.

Добытая таким образом икра — серьезный источник обогащения. Выловить такое большое количество рыбы невозможно за несколько дней — вероятнее всего, операция разрабатывалась не менее месяца. Это зависит от количества людей в группе, ее технического оснащения — снастей, моторных лодок и т.п. Добывать осетровую рыбу в естественных водоемах сегодня запрещено законом, поэтому ее ловят в искусственных условиях в аквакультурных хозяйствах, пояснил председатель Союза осетроводов. headtopics.com

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