Червиченко назвал игроков «Спартака», с которыми клубу нужно расстаться

«Надо не тренера увольнять, а разобраться с составом. Многие футболисты не должны играть в «Спартаке». Их надо отправить по арендам или вообще расстаться. Вот Классен. Кто вообще решил, что этот человек может играть за «Спартак»?

Мелешину раздали кучу авансов, но он не соответствует сейчас уровню форварда «Спартака». У Денисова мало опыта, Маслов тоже редко выходит. У «Спартака» постоянная чехарда в составе, поэтому нет наигранных людей, которые чувствуют уверенность», — заявил Червиченко.

1 ноября «Спартак» на своем поле проиграл «Краснодару» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Кубка России. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.После 13-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 20 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. headtopics.com

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