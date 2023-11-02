Чем опасны всеми любимые резиновые сапоги: обсудят эксперты

. Резкие перепады температуры за окном особенно опасны в период межсезонья, когда водители еще не успели поменять шины на зимние, а пешеходы все еще надевают обувь со скользкой подошвой. Как уберечься от травм поздней осенью? Что таит в себе наибольшую опасность? И как подобрать экипировку для спорта, если вы привыкли заниматься на улице?

Сегодня на эти и многие другие вопросы в прямом эфире «МК» в 14:00 ответят заместитель Главного врача, врач-травматолог-ортопед «Открытой клиники» на Проспекте Мира Артур Глумаков и врач физиотерапевт-рефлексотерапевт «Открытой клиники» на проспекте Мира на проспекте Мира Марианна Яснева.

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