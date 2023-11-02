Чем меньше барахла, тем меньше клопов, заявил Путин

Чем меньше барахла, тем меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов, подчеркнулГлава государства считает, что в связи с исчерпанием потенциала санкционной агрессии в отношении нашей страны в ход могут пойти диверсии. Так называемые партнеры, отметил президент, уже запутались в введенных ограничениях. Такая политика лишь навредила тем, кто сам и ввел эти санкции. Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад уже доходит до абсурда.

Чем меньше барахла, тем меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов, подчеркнулГлава государства считает, что в связи с исчерпанием потенциала санкционной агрессии в отношении нашей страны в ход могут пойти диверсии. Так называемые партнеры, отметил президент, уже запутались в введенных ограничениях. Такая политика лишь навредила тем, кто сам и ввел эти санкции. Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад уже доходит до абсурда.

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