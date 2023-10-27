Чемпион заставил американцев включить гимн России. Устроил протест прямо на пьедестале

Из-за драконовских санкций российские государственные символы на международных соревнованиях появляются крайне редко. Однако даже в относительно травоядные времена нашим спортсменам приходилось бороться за право услышать родной гимн на пьедестале. Российский борец фактически заставил организаторов чемпионата мира в США включить правильную музыку после победы на турнире. Американцам пришлось исправлять вопиющую ошибку.

6:0 — и вот сибирский силач уже на пьедестале с медалью. «Стоял бы, пока не упал» Награждение — священный момент для каждого спортсмена. Власов с нетерпением ждал той минуты, когда торжественно зазвучит гимн России, и он сможет принять заслуженные восторги любителей борьбы со всего мира. Однако ожидания были разбиты в пух и прах халатностью организаторов.

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