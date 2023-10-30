Чемпионат Греции. «Олимпиакос» против «Панатинаикоса»

Олимпиакос – 3-0, Панатинаикос – 3-0, Промитеас – 3-1, Лаврион – 3-1, Арис – 3-1, ПАОК – 2-2, Колоссос – 2-2, АЕК – 1-3, Аполлон – 1-3, Марусси – 1-3, Перистери – 1-3, Кардицас – 0-4.

Самый эффективный и самый результативный. За счет чего Ратэн-Мэйс доминирует в Лиге ВТБ на старте сезона «Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Спустя ровно 20 лет он снова сыграл против «Кингз» на выезде

Дарко Миличич: «Баскетбол превратился для меня в кошмар. Я считал себя самым талантливым, но поздно осознал, что надо много работать»«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Матиас Лессор из «Пао» – самый ценный игрок 5-го раунда ЕвролигиБигмен «Панатинаикоса» Матиас Лессор признан MVP 5-го раунда регулярного чемпионата Евролиги. Прочитайте больше ⮕

Ностальгия по настоящему: какие кинопремьеры ожидают зрителей в ноябреКосмонавт против спецслужб, жена против идеального мужа, а немой мститель — против всех Прочитайте больше ⮕

В Афинах состоялся массовый митинг в поддержку палестинцевМанифестацию организовали, в частности, Компартия Греции и профсоюз Всегреческий боевой фронт Прочитайте больше ⮕

В Варшаве проходит акция в поддержку ПалестиныВ столицах Испании, Польши и Греции проходят антиизраильские акции в поддержку Палестины Прочитайте больше ⮕

Магомед-Шапи Сулейманов забил первый гол за греческий «Арис»29 октября состоялся матч 9-го тура чемпионата Греции, в котором «Арис» принимал ПАС. Прочитайте больше ⮕

Медведев прокомментировал победу над Циципасом в полуфинале турнира в ВенеРоссийский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом в полуфинале турнира в Вене. Прочитайте больше ⮕