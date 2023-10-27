Чарльз Баркли о Морэнте: «После второго раза я подумал: «Ну не может же он быть настолько тупым». От тебя требуется просто стучать мячом»

Джей Уильямс: «За один матч Яннис и Дэйм показали больше, что подходят друг другу, чем Браун и Тейтум за семь лет карьеры»

«Клипперс» предлагали «Портленду» Терэнса Мэнна, пытаясь выменять Дрю Холидэя. В «Сиксерс» об этом узнали, поэтому хотят включить его в сделку по Хардену В «Филадельфии» «не восприняли всерьез» предложение «Никс» по Эмбииду. Сообщалось, что они готовы отдать Рэндла, Барретта, Робинсона, Фурнье и 2-3 пика

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МИД РФ: Киев хочет разжечь конфликты на Кавказе и в ПриднестровьеСпасти Украину от военного поражения может лишь чудо или открытие 'второго фронта' против России. Такие иллюзии питают представители высшего руководства Незалежной. Прочитайте больше ⮕