Цунода начнет Гран-при Мехико с конца решетки после замены мотора

Команда решила полностью поменять силовую установку на болиде японца. Таким образом, Цунода стартует с конца решетки.

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест» РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости

Экс-менеджер команд «Ф-1» Вильядельпрат: «Хэмилтон не на уровне Ферстаппена. Перес столь же быстр, что и Росберг с Расселлом, и даже не близок к Максу»

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Гонщики «Ф-1» опробуют модифицированные шины C4 на Гран-при Мехико«Пирелли» предоставит пилотам «Формулы-1» модифицированные покрышки в пятничной практике перед Гран-при Мехико. Прочитайте больше ⮕

5 новичков выступят в практике перед Гран-при МехикоВ первой тренировке перед Гран-при Мехико сразу пять основных гонщиков уступят свои кокпиты новичкам. Прочитайте больше ⮕

Серхио Перес: «Хочу, чтобы Мексика поддержала всю команду «Ред Булл», не только меня»На Гран-при США напарника Переса Макса Ферстаппена освистали после победы – предположительно, болельщики Серхио. Прочитайте больше ⮕

Фигурист Угожаев: на прыжковом ЧР поменялись правила, буду делать флип и лутцНиколай Угожаев дал комментарий после выступления на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. Прочитайте больше ⮕

Коган о Гран-при России: «В Омске установили рекорд посещаемости – 18 тысяч. Особенно впечатляет в сравнении с Гран-при США, где всего 10 тысяч»21-22 октября проходили этапы Гран-при России в Омске и Гран-при США в Аллене. Прочитайте больше ⮕

Гендиректор ФФККР прокомментировал многочисленные снятия с этапов Гран-приГендиректор ФФККР Александр Коган дал комментарий по поводу снятий фигуристов с этапов Гран-при. Прочитайте больше ⮕