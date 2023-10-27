Циципас вышел в полуфинал на втором турнире подряд и сыграет с Медведевым

Грек вышел в 1/2 на втором турнире подряд. На прошлой неделе он дошел до этой стадии в Антверпене. Всего это будет полуфинал в сезоне для Циципаса.

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