Цивилизация и готовность помогать другому

Есть крылатая фраза о том, что первым признаком цивилизации стал момент, когда закон джунглей потеснили сострадание и готовность помогать своему ближнему. Кажется, что война это и есть тот самый закон джунглей в действии, когда каждый отвечает сам за себя. Но многолетняя жизнь Донецка за уже почти 10 лет войны доказывает — цивилизация возможна только там, где есть готовность помогать другому, а выжить в критической ситуации можно только поддерживая своего ближнего





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