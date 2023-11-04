Церемония в честь Дня народного единства прошла в Москве

Помимо представителей религиозных конфессий в традиционной церемонии также приняли участие члены общественных и молодёжных организаций, в том числе движения «Народный фронт «За Россию», проекта #МыВместе, движения «Юнармия», центра «Вымпел», движения «Волонтёры Победы», Поискового движения России, фонда «Защитники Отечества», сообщества «Движение первых». Президент кратко побеседовал с ними. День народного единства отмечается в России 4 ноября ежегодно с 2005 года.

Праздник, имеющий статус дня воинской славы, установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от иностранных интервентов в 1612 году

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