Церемония открытия выставки-форума «Россия» на ВДНХ началась с танцевального флешмоба

Церемония открытия выставки-форума «Россия» на ВДНХ началась 4 ноября с масштабного танцевального флешмоба. Он прошел на десяти площадках. Как следует из видеокадров с места флешмоба, участниками акции стали сотни молодых людей. Они исполнили танец в том числе перед интерактивной картой России. На экране демонстрируют региональные достопримечательности регионов — туристические объекты, гастрономические особенности и другие

. Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Открытие выставки-форума приурочено ко Дню народного единства. Каждый день здесь будут проводить больше 500 экскурсий. Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия». По его словам, идея выставки достаточно интересна: с одной стороны, это реинкарнация ВДНХ, а с другой — это что-то новое, новый рассказ о стране. 2 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев побывал на пресс-туре международной выставки-форума «Россия» и рассказал о подготовке мероприятия

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ИЗВЕСТИЯ: Церемония открытия выставки «Россия» на ВДНХ началась с танцевального флешмобаЦеремония открытия выставки-форума «Россия» на ВДНХ началась 4 ноября с масштабного танцевального флешмоба. Он прошел на десяти площадках.Выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ.

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MKOMSOMOLETS: Сайт международной выставки «Россия» подвергся хакерской атакеХакерские группы атаковали сайты международной выставки-форума «Россия», открытой на ВДНХ

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AİFONLİNE: Форум добровольчества «Мы вместе» откроется в Москве 5 декабряФорум «Мы вместе» состоится в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

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AİFONLİNE: Песков сообщил, что Путина не будет на открытии форума «Россия»Открытие выставки-форума «Россия» состоится на ВДНХ 4 ноября.

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AİFONLİNE: Кириенко выразил благодарность Собянину за павильон «Атом» на ВДНХПавильон «Атом» на ВДНХ будет работать в рамках выставки-форума «Россия».

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ПЕРВЫЙ КАНАЛ НОВОСТИ: Выпуск новостей в 18:00 от 02.11.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: на ВДНХ завершается подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия»; Россия и Экваториальная Гвинея обсудили развитие взаимодействия в экономике и оборонной сфере.

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