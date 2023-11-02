Центральную Россию после рекордного потепления накроют ливни

Погодные условия в регионе этой осенью нестабильные. В Москве еще в начале недели на улицах лежал снег. Теперь же ни намека на сугробы и тепло. Опорная метеостанция столицы накануне показала +16 градусов, это абсолютный максимум ноября. А, например, в подмосковной Коломне было вообще +18 градусов. И так почти на всей Русской равнине.от Санкт-Петербурга до Краснодара. В Средней полосе было +13...+18, в Черноземье: +15…+20 градусов.

Тем не менее, в европейской части страны сохранялись и регионы с менее приятной погодой. В первую очередь это касается северных областей. В Кировской, например, даже отмечался ледяной дождь. А температура в течения дня повысилась с -2 градусов до слабого плюса.

Уже сегодня беспрецедентное тепло покинет центральный регион. Причиной, по ноябрьским меркам, жары стало взаимодействие двух атмосферных образований – циклона и антициклона. Первый направил на Русскую равнину поток хорошо прогретого воздуха из южной Европы. А второй – разогнал облака над большей частью региона, поэтому солнце дополнительно раскаляло воздушные массы. headtopics.com

Если вчера центр атлантического вихря еще находится над Балтикой, то сегодня он выйдет ровно на центральную Россию. Здесь резко усилятся дожди – в Тульской и Орловской областях местами может выпасть больше половины месячного объема влаги. Атлантическое тепло станет пробиваться на восток. Там, где в течение дня температура поменяет знак с минуса на плюс, возможно выпадение замерзающих осадков.

В целом из-за влияния циклона на Русской равнине похолодает. Ведь тучи сократят солнечный прогрев, а к южным воздушным потокам станет примешиваться западная составляющая. Тем не менее, даже о возвращении температурного режима в норму пока говорить не приходится. headtopics.com

Западный воздух все равно очень теплый. В Санкт-Петербурге только сегодня кратковременно похолодает до +4 градусов, к осадкам может примешиваться небольшой снег. Уже завтра на берегах Невы будет +6 градусов, а с субботы потеплеет до +7…+8 градусов.

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