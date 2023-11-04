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Центры силы мировой экономики сдвигаются на восток, заявил помощник президента РФ

Известия2 min.

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что центры силы мировой экономики сдвигаются на восток, что влечет изменение экономических взаимоотношений России. Он также отметил, что экономика РФ должна снизить уровень импорта до 15% к 2030–2035 годам.

Центры силы мировой экономики меняются и сдвигаются на восток, аналогичным образом меняются и экономические взаимоотношения России, заявил 4 ноября помощник президента РФ Максим Орешкин. «Он (центр силы. — Ред.) уходит на восток, и также меняются экономические взаимоотношения России. Это не события последних лет и последнего года — это события, которые естественным образом происходили последние 10 лет», — заявил он, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия»

. Также в рамках своего выступления помощник президента рассказал, что экономика РФ к 2030–2035 годам должна снизить уровень импорта до 15% в структуре потребления. Деловая пассивность: экономика ЕС балансирует на грани кризиса Основные причины спада — жесткая монетарная политика ЕЦБ и энергетический кризис Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин отметил, что мировая экономика в настоящее время переходит на многополярную модель работы, в которой действует несколько центров роста. 24 июля глава государства подчеркнул, что новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным. Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет в нем достойное место, выразил уверенность российский лидер

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