Центры силы мировой экономики сдвигаются на восток, заявил помощник президента РФ

Центры силы мировой экономики меняются и сдвигаются на восток, аналогичным образом меняются и экономические взаимоотношения России, заявил 4 ноября помощник президента РФ Максим Орешкин. «Он (центр силы. — Ред.) уходит на восток, и также меняются экономические взаимоотношения России. Это не события последних лет и последнего года — это события, которые естественным образом происходили последние 10 лет», — заявил он, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия»

. Также в рамках своего выступления помощник президента рассказал, что экономика РФ к 2030–2035 годам должна снизить уровень импорта до 15% в структуре потребления. Деловая пассивность: экономика ЕС балансирует на грани кризиса Основные причины спада — жесткая монетарная политика ЕЦБ и энергетический кризис Ранее, 11 октября, президент России Владимир Путин отметил, что мировая экономика в настоящее время переходит на многополярную модель работы, в которой действует несколько центров роста. 24 июля глава государства подчеркнул, что новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным. Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займет в нем достойное место, выразил уверенность российский лидер

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GAZETARU: Помощник президента РФ Орешкин заявил об изменении центра силы мировой экономикиПомощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что центр силы мировой экономики постепенно меняется и уходит на Восток. Об этом он рассказал во время выступления на марафоне «Знания» в Москве, передает ТАСС .

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ИЗВЕСТИЯ: Орешкин указал на изменение центров силы мировой экономикиЦентры силы мировой экономики меняются и сдвигаются на Восток, аналогичным образом меняются и экономические взаимоотношения России, заявил 4 ноября помощник президента РФ Максим Орешкин.«Он (центр силы. — Ред.) уходит на Восток, и так же меняются экономические взаимоотношения России.

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ИЗВЕСТИЯ: Орешкин указал на изменение центров силы мировой экономикиОрешкин указал на изменение центров силы мировой экономики

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MKOMSOMOLETS: Посол Антонов: США ведут фронтальное наступление на РоссиюПосол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что в настоящий момент Америка ведет фронтальное наступление на РФ, начиная с политики и экономики, заканчивая вопросами прав человека

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GAZETARU: Срок подачи заявок на конкурс «Это у нас семейное» продлилиЗаместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что подача заявок на всероссийского конкурса «Это у нас семейное» будет продлена до 18 декабря.

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MKOMSOMOLETS: Путин обвинил Киев в истреблении русских на ДонбассеПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ заявил, что Украина «под аплодисменты Запада» занималась истреблением русских на Донбассе

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