Центральной России предсказали аномально теплый ноябрь

. Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской газете», какая будет погода в ближайшую неделю.

По словам эксперта, жителей юга Центрального округа будет ожидать теплая погода — столбики термометров достигнут +18 градусов. На широте Москвы температура поднимется до +13. Последний раз такая погода была зафиксирована в 1934 году.

Она отметила, что на территории Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ивановской областей 2 ноября пройдут дожди. В Москве в этот день температура опустится до 6-8 градусов тепла. В пятницу москвичей будут ожидать небольшие заморозки. headtopics.com

В праздничные дни столбики термометров достигнут 15-16 градусов тепла. Аномально теплая ноябрьская погода задержится в Центральной России до середины следующей недели.

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