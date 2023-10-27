Центробанк готов повышать ставку «ощутимыми шагами» для возврата инфляции к 4%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что ЦБ РФ обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции, готов повышать ставку «ощутимыми шагами» для ее возврата к цели в 4%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — заявила она.

Глава ЦБ подчеркнула, что Банк России обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели. По ее словам текущая траектория ключевой ставки позволит вернуть инфляцию к цели к концу следующего года и закрепить ее на уровне 4% в дальнейшем. headtopics.com

В пятницу 27 октября ЦБ на заседании совета директоров в четвертый раз за последние четыре месяца повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых. Подробнее о том, с чем связано решение ЦБ и как оно отразится на жизни россиян, — в материале «Газеты.Ru».

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