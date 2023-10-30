Цены на уран достигли 15-летнего максимума

Стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки природного урана выросла до 74,3 доллара за фунт. Этот показатель стал максимальным за последние 15 лет — с апреля 2008 года, свидетельствуют данные биржевых торгов Comex. Аналитики связывают резкий прирост с рядом факторов, включая усиление геополитической напряженности. Однако текущие котировки по-прежнему значительно уступают абсолютному ценовому рекорду в 140 долларов за фунт, установленному в мае 2007 года.

Опасения экспертов также вызывают растущие риски по поводу дальнейших поставок. Кроме того, тревожности добавляет тот факт, что руководство второй по величине в мире по уровню добычи компании Cameco снизило прогноз по производству на 2023 год. С трудностями столкнулся и другой крупный производитель — французская Orano. Европейская компания не может получить необходимые для переработки урана компоненты после военного переворота в Нигере.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Уран подорожал до 15-летнего максимумаЭксперты объясняют рост котировок увеличением спроса на фоне геополитических рисков Прочитайте больше ⮕

Шойгу заявил, что потери ВСУ за время контрнаступления превысили 90 тыс. человекПри этом никаких успехов на поле боя украинские военные не достигли, отметил министр обороны РФ Прочитайте больше ⮕

Конфликт на Ближнем Востоке разогнал цены на золотоДрагоценный металл с начала года обгоняет по доходности индекс S&P 500 Прочитайте больше ⮕

Россиян призвали не ждать снижения цен на новые автомобилиЭксперты автомобильной отрасли, включая дилеров, сообщают, что благодаря укреплению рубля цены на новые автомобили могут стабилизироваться в некоторой степени, пишет RG Прочитайте больше ⮕

Resident Evil Village вышла на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro MaxНа iPhone 15 Pro наконец-то состоялся релиз Resident Evil Village. Прочитайте больше ⮕

За чем следить инвестору на этой неделеКак рынок отреагирует на рост ключевой до 15% Прочитайте больше ⮕