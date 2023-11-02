ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка России

«Ещё одна игра российского Кубка. Как мы помним, между этими командами был очень яркий матч, но это в прошлой жизни, когда «Оренбург» тренировал еще Иржи Ярошик. Сейчас новый тренер из Испании. «Оренбург» ожил в последнее время, даже была вот такая эпическая победа над «Зенитом». «Оренбург» занимает 1-е место в группе в Кубке России.

ЦСКА нужно побеждать, чтобы избежать всяких случайностей и полностью себя обезопасить, гарантировать проход дальше в турнире в Путь РПЛ.Я думаю, что армейцам это, конечно, по силам. Домашняя игра с «Оренбургом» должна, наверное, быть тем самым, так сказать, мерилом сегодняшнего состояния ЦСКА, хотя кто-то скажет, что и минимальная победа с «Краснодаром» о многом говорит. Пусть она и минимальная, но показательная.

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