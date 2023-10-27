ЦСКА-мол., 27 октября 2023 - итоговый счет 1 : 2 и результаты матча - Россия

в рамках турнира Россия - МФЛ, 15-й тур.

Начало встречи 27 октября 2023 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Академия Спартак имени Ф.Черенкова - поле №4.

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