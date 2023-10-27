ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых. Новости. Первый канал

Центральный банк повысил ключевую ставку сразу на два пункта — до пятнадцати процентов годовых. Это уже четвертое подряд повышение.

Свое решение ЦБ объяснил необходимостью бороться с инфляцией и высокими темпами выдачи кредитов. Они теперь станут дороже, зато проценты по банковским вкладам — выгоднее.Мы наблюдаем инфляцию, вызванную внутренней разбалансировкой спроса и предложения. В результате рост цен ускоряется. При этом бюджетная политика на ближайшие три года остается стимулирующей. Это значит, что денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, чтобы вернуть инфляцию к 4%.

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