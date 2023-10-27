ЦАХАЛ заявил, что расширение масштабов сухопутной операции не означает начала наземной

Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что объявленное расширение масштабов сухопутной военной операции не является началом наземной операции в Газе.

Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что объявленное расширение масштабов сухопутной военной операции не является началом наземной операции в Газе.

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ТАСС »

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