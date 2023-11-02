ЦАХАЛ заявил о продолжении уничтожения террористических целей в секторе Газа

ЦАХАЛ продолжает уничтожать террористические цели на всей территории сектора Газа, в ходе ночных боев убиты десятки террористов - армия.

ЦАХАЛ продолжает уничтожать террористические цели на всей территории сектора Газа, в ходе ночных боев убиты десятки террористов - армия.

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Генерал: Армия Израиля начинает наступление в секторе ГазаГенерал-майор Ярон Финкельман в обращении к войскам, действующим в секторе Газа, заявил, что ЦАХАЛ идет в наступление на ХАМАС и террористические группировки. Прочитайте больше ⮕

Израиль переходит в наступление. DW Новости – DWГлава Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман в обращении к военным, действующим в секторе Газа, заявил, что войска переходят в наступление. Прочитайте больше ⮕

Ветеран «Альфы» назвал особенности боев в подземных тоннелях ГазыАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не станет затапливать подземные тоннели в секторе Газа или использовать газ для ликвидации членов «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), заявил в интервью NEWS Прочитайте больше ⮕

Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем. Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле для консультаций — MeduzaВласти Боливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Израилем, из-за проводящейся ЦАХАЛ операции в секторе Газа, сообщает Reuters. Прочитайте больше ⮕

В ЦАХАЛ сообщили, что с 7 октября поражено свыше 11 тысяч целей в ГазеАрмия обороны Израиля сообщила о том, что с начала вторжения в страну боевиков ХАМАС 7 октября в секторе Газа поражено свыше 11 тысяч целей Прочитайте больше ⮕

Выпуск новостей в 18:00 от 31.10.2023. Новости. Первый каналСмотрите в этом выпуске: израильские военно-воздушные силы нанесли мощный удар по лагерю беженцев Джебалия; ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕