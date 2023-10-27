ЦАХАЛ: расширение масштабов сухопутной операции не стало началом наземной

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Объявленное расширение масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа не является началом наземной операции. Такое заявление сделал представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер в интервью телеканалу ABC.

Подполковник отреагировал на слова пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари. Он ранее заявлял, что израильская армия в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа. С вечера 27 октября эти операции будут продолжаться и расширяться.

«Лернер опроверг, что расширенные операции являются официальным ожидаемым наземным вторжением», — отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что группировка ХАМАС подверглась атакам Израиля со стороны суши, моря и воздуха. На территории Палестины пропала электроэнергия и мобильная связь. headtopics.com

Прочитайте больше:

aifonline »

ЦАХАЛ заявил, что расширение масштабов сухопутной операции не означает начала наземнойСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи Прочитайте больше ⮕

ЦАХАЛ: расширение маневров в секторе Газа не является наземной операциейТелеканал ABC News сообщает, что проводимое Армией обороны Израиля расширение маневров в секторе Газа не является началом наземной операции Прочитайте больше ⮕

Израиль начал расширение наземной операции в секторе ГазаИзраиль начал расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Прочитайте больше ⮕

Израиль провел танковый рейд в секторе Газа: 'относительно крупное' вторжениеПока мир замер в ожидании наземной операции в секторе Газа, Израиль провел ночной “целенаправленный рейд” с применением танков в палестинском анклаве, сообщает ЦАХАЛ. Прочитайте больше ⮕

США не стали комментировать расширение наземной операции Израиля в секторе ГазаКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что об этом должна говорить только Армия обороны еврейского государства Прочитайте больше ⮕

США не стали комментировать расширение наземной операции Израиля в секторе ГазаКоординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время не считает целесообразным комментировать сообщения Израиля о расширении масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает... Прочитайте больше ⮕