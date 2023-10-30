ЦАХАЛ сообщила о ликвидации нескольких командиров ХАМАС

По данным разведки Израиля, среди ликвидированных боевиков — командующий военно-морскими силами ХАМАС в его центральной бригаде Джамиль Баба, командир противотанкового ракетного подразделения батальона «Туффа» Мухаммад Сафади, а также старший сотрудник производственного отдела движения Мухаммад Авдаллах.

Также, как утверждается, убит известный боец ракетного противотанкового подразделения ХАМАС Муваман Хиджази. ЦАХАЛ добавила, что продолжает проводить и расширять скоординированные наземные, воздушные и морские операции в секторе Газа

«Войска также уничтожили террористическую инфраструктуру, в том числе пусковые установки противотанковых ракет и другие стартовые площадки», — уточняется в сообщении. Ранее в понедельник в ЦАХАЛ сообщили, что за последние несколько дней конфликта нанесли удары более чем по 600 объектам ХАМАС. Поражены склады оружия, десятки позиций для пуска противотанковых ракет, а также укрытия и оперативные базы. headtopics.com

Также военнослужащие израильской армии обнаружили «вооруженных террористов» и пусковую установку противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар и направили истребитель для нанесения удара. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Количество пострадавших превысило 21 тыс. человек.Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. headtopics.com

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