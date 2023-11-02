ЦАХАЛ назвал число вторгшихся в первый день нападения на Израиль боевиков ХАМАС

Названо число боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, вторгшихся на юг Израиля в первый день нападения 7 октября. По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 3 тысячи человек участвовали в атаке на страну, сообщает The Times of Israel. Как сообщает издание, в подсчете учитывались только вооруженные боевики, исключая мирных жителей сектора Газа, которые позже перешли границу через проломанный забор.

В свою очередь ЦАХАЛ заявил о ликвидации более тысячи членов ХАМАС и захвате около 200 заложников в течение первых двух дней боевых действий. Отмечается, что в приграничной зоне осталось еще много тел, которые нужно посчитать, но это будет сделано, когда жизням израильских солдат не будет ничего угрожать. Ранее глава Министерство обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в первый день нападения на территорию Израиля проникли тысячи боевиков ХАМАС.

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