ЦАХАЛ ответила артогнем на обстрел ее поста на границе с Ливаном

Израильская армия открыла артиллерийский огонь в ответ на обстрел ее военного поста на границе с Ливаном. Об этом 30 октября сообщали пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
«Некоторое время назад террористы обстреляли пост ЦАХАЛ на границе с Ливаном. О пострадавших не сообщалось. Солдаты ЦАХАЛ отвечают артиллерийским огнем в направлении источника стрельбы — говорится в сообщении.
Отмечается также, что израильская армия нанесла удары по военной инфраструктуре группировки «Хезболла» в Ливане. Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество Ранее, 29 октября, ЦАХАЛ зафиксировала несколько пусков ракет из Ливана по территории страны и ответила огнем по военным целям «Хезболла». Среди них были объекты инфраструктуры для руководства терроризмом, а также другая военная инфраструктура, которая принадлежала группировке. headtopics.com
Накануне, 28 октября, израильская армия также сообщала о нанесении ударов по целям «Хезболлы» в Ливане в ответ на пуск противотанковых ракет и минометных снарядов с ливанской стороны. Отмечалось, что израильские танки и артиллерия открыли ответный огонь по военным объектам «Хезболлы».
В этот же день ЦАХАЛ заявила о предотвращении запуска ракеты класса «земля – воздух» из Ливана по беспилотнику армии. В ответ израильская сторона объявила об ударе по источнику обстрела на ливанской территории. headtopics.com
До этого, 26 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не хочет вовлечения Ливана в конфликт с ХАМАС. Он отметил, что военные готовы к любому развитию событий на севере региона, но вместе с тем не заинтересованы в расширении войны.