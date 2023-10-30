ЦАХАЛ предупреждает, что не отличает мирных жителей от хамасовцев

"Террористы используют гражданские машины – у них нет танков или военных внедорожников", – пояснил он в интервью изданию The Wall Street Journal.в окрестности города Газа, перекрыв шоссе, которое соединяет северную и южную части анклава.с белым флагом на капоте.

Майор Нир Динар, комментируя это сообщение, пояснил: "Армии обороны Израиля не было продемонстрировано никаких доказательств, что едет гражданская машина".

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